Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал не допустить банкротства «Барнаулкапстроя» и помочь компании выполнить свои обязательства перед кредиторами. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Власти уверяют, что трудности застройщика (100% акции которого принадлежать администрации города) носят временный характер, и в ближайшее время будут решены. Несмотря на то, что предыдущее руководство компании допустило ряд нарушений и ошибок, текущее состояние предприятия власти характеризуют как устойчивое.
«АО СЗ «Барнаулкапстрой» располагает достаточным объемом активов для исполнения всех своих обязательств перед кредиторами. А также в настоящее время компания реализует несколько экономически эффективных проектов. Текущие финансовые трудности носят временный характер, для их преодоления выработан ряд мер», – сообщили в правительстве.
Томенко заявил, что основная задача – выполнение всех обязательств перед дольщиками скандального ЖК «Парковый». Губернатор взял этот дом под личный контроль. Мэр Барнаула Вячеслав Франк доложил, что сейчас городские власти общаются с людьми. Их информируют о принимаемых решениях по строительству домов.
Напомним, что в начале марта мэр Барнаула Вячеслав Франк заверил 116 дольщиков ЖК «Парковый», что их жилье будет достроено. При этом вероятность банкротства «Барнаулкапстроя» все еще существует.
Об этом заявил мэр города Вячеслав Франк
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