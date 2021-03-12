Губернатор Томенко поручил предотвратить банкротство «Барнаулкапстроя» и достроить проблемный жилой комплекс «Парковый»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал не допустить банкротства «Барнаулкапстроя» и помочь компании выполнить свои обязательства перед кредиторами. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Власти уверяют, что трудности застройщика (100% акции которого принадлежать администрации города) носят временный характер, и в ближайшее время будут решены. Несмотря на то, что предыдущее руководство компании допустило ряд нарушений и ошибок, текущее состояние предприятия власти характеризуют как устойчивое.

«АО СЗ «Барнаулкапстрой» располагает достаточным объемом активов для исполнения всех своих обязательств перед кредиторами. А также в настоящее время компания реализует несколько экономически эффективных проектов. Текущие финансовые трудности носят временный характер, для их преодоления выработан ряд мер», – сообщили в правительстве.

Томенко заявил, что основная задача – выполнение всех обязательств перед дольщиками скандального ЖК «Парковый». Губернатор взял этот дом под личный контроль. Мэр Барнаула Вячеслав Франк доложил, что сейчас городские власти общаются с людьми. Их информируют о принимаемых решениях по строительству домов.

Напомним, что в начале марта мэр Барнаула Вячеслав Франк заверил 116 дольщиков ЖК «Парковый», что их жилье будет достроено. При этом вероятность банкротства «Барнаулкапстроя» все еще существует.