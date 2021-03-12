Суды и компромиссы. Активисты рассказали, что мешает спасти ценные леса Алтайского края от вырубок

Экологи и активисты всеми силами пытаются защитить ценные алтайские леса от уничтожения. В регионе начали документально оформлять «зеленый каркас», борются с незаконными рубками, создают новые охранные территории. Однако сдвинуться с «мертвой точки» по многим вопросам не могут годами. А проблем меньше не становится. Что мешает спасать зеленые зоны – эксперты обсудили во время общественной дискуссии ОНФ 11 марта.

Затянули «зеленый пояс»

В 2017 году алтайский парламент принял решение о создании так называемого «зеленого пояса» вокруг Барнаула площадью 27,6 тысяч га. Документ должен был защитить городские леса от уничтожения. В соответствии с законом об охране окружающей среды эту территорию необходимо было поставить в единый государственный реестр недвижимости. Но все оказалось не так-то уж и просто.

«Минприроды региона направило документы в федеральный Росреестр на постановку земель на кадастровый учет. Однако пришел отказ в связи с тем, что в земельном кодексе лесопарковая зона не числится в перечне зон с особыми условиями использования территорий. После этого было направлено письмо в правительство РФ с предложением о включении лесопарковых поясов в статью 105 Земельного кодекса. Но ответа не было», – рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона, начальник управления лесами Андрей Стрелковский.

Тогда власти решили изучить опыт соседей. И оказалось, что в 10 регионах лесопарковые пояса все-таки были поставлены в реестр. После чего в марте 2021 года минприроды повторно направило письмо в федеральный Росреестр.

«Пока ответа нет. Думаем, что если получим отрицательный, то обратимся в суд», – говорит Стрелковский.

Защита лесов Барнаула

Эксперты добавили, что в последнее время население стало все больше возмущаться рубками вокруг Барнаула. Этот вопрос сейчас находится и на контроле властей. Как пояснил Стрелковский, в лесоустроительной инструкции есть пункт, по которому в радиусе 1 км от города и мест отдыха должна быть создана защитная зона, где вести рубки нельзя.

А потому осенью прошлого года минприроды вышло на переговоры с компанией «Алтайкровля», которая заготавливает древесину в лесах по периметру Барнаула. Власти просят арендатора не проводить вырубки в защитной зоне и внести изменения в материалы лесоустройства. Этот вопрос представители компании обещали рассмотреть, но этого так и не произошло.

«Минприроды направило письмо конкурсным управляющим, потому что «Алтайкровля» находится в стадии банкротства. Если арендатор не пойдет нам навстречу, мы будем вынуждены обратиться в суд», – говорит Стрелковский.

Двойное дно

Проблема спасение зеленых зон в Барнауле стоит очень остро. Сегодня в городе девять парков, десятки аллей и более сотни скверов и зеленых уголков. По данным властей, на каждого жителя краевого центра приходится 29 кв. метров зеленых территорий (при норме 10 «квадратов») и каждый год высаживается в три раза больше зеленых насаждений, чем сносится, заявила начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елена Королева.

Однако эколог Алексей Грибков не согласился с таким заявлением.

«У статистики по обеспеченности зелени на каждого человека «есть второе дно». Так как в расчете учитывается площадь городских лесов, которые находятся за Обью. И когда эта территория делится на количество жителей города, то получается, что нормативы у нас превышены в три раза. А реально в черте городской застройки этот норматив критически низкий и площадь зеленых зон, к сожалению, продолжает сокращаться», – говорит Грибков.

Недостаточно озеленяем

Он также отметил, что в городе нет четкого понимания, как это должно проводиться восполнение утраченных зеленых зон.

«В районе Солнечной поляны строят квартал, там зеленый участок сформировался сам по себе. Сейчас его снесут, но ведь никакой компенсации не будет, потому что такие зеленые насаждения просто не учитываются. Мы пытаемся мучительно спасти то, что есть, но не пытаемся создать новое. А город растет и расширяется», – обратил внимание на проблему эколог.

Елена Королева добавила, что в 2021 году власти запланировали благоустроить Мизюлинскую рощу и аллею в поселке Южный (на федеральные деньги). И посадить там более 300 зеленых насаждений. А за счет городского бюджета в 2021 году власти высадят более 500 деревьев и кустарников. В прошлом году было создано лесничество «Городские леса Барнаула». А до конца этого года власти планируют разработать концепцию «Барнаул – зеленый город».

А где 600 га?

Эколог Алексей Грибков похвалил работу администрации по городским лесам, но напомним о большом участке в нагорной части Барнаула, который был выведен из «лесного состава».

Речь идет о 600 га, которые были зарезервированы под создание медицинского и туристического кластеров, но так не были освоены.

«Мы уже вносили предложение о том, что этот участок нужно вернуть в состав городских лесов и придать ему соответствующий статус. Либо выделить из него участки для уже созданных объектов, а оставшуюся часть передать городу, чтобы сохранить ленточный бор», – вышел с предложением к администрации Грибков.

Елена Королева сказала, что сейчас этой землей распоряжается управление имущественных отношений региона. Но если какое-то решение по ним будет принято, то власти Барнаула готовы включить участок в состав городских лесов.

Проблема всего региона

Спасти кусочек леса пытаются не только для Барнаула, но и на других территориях региона. Внутри ленточных боров Алтайского края созданы особо охраняемые природные территории (по сути объект общенационального значения). Но эти заказники переданы под заготовку древесины, отметил эколог Алексей Грибков.

По мнению защитников природы, такого быть не должно. А потому с арендаторами земельных участков пытаются договориться – просят отдать кусок земли (30% от территории) под зону особой охраны. По семи из 10 заказников это удалось, причем по четырем из них решения были достигнуты в 2020 году, рассказал начальник отдела ООПТ министерства природных ресурсов и экологии края Илья Дудин. По трем оставшимся еще будут решать.

«На прошлой неделе состоялось совещание с арендаторами в Волчихинском, Егорьевском и Михайловском районах. Обсуждения идут сложно. Если по третьему удалось договориться, по второму есть перспективы прийти к соглашению, то вот по первому арендатор не готов пойти на такой компромисс», – говорит Дудин.

Экологи негодуют: ведь клочок земли, который предлагают сделать защитной зоной, и без того незначительный. Но бизнесмены и здесь видят потерю личной выгоды.

«Арендаторы не хотят отдавать этот маленький участок, так как у них якобы из-за этого рухнет экономика, люди останутся без работы. Но ведь на этих участках болота, они неинтересны с точки зрения заготовки древесины. Кроме как алчностью я никак не могу это назвать», – эмоционально заявляет Грибков.

Сейчас в Алтайском крае 112 особо охраняемых природных территорий. И с каждым годом их число растет. В прошлом году в Алтайском крае был создан первый национальный природный парк. Сейчас власти рассматривают вопрос расширения Тигирекского заповедника. Перед регионом стоит задача к 2024 году создать парк «Горная Колывань» на 215 тысяч га. Хотя проект нацпарка пока не разработан, и у краевых властей нет представления по его параметрам. Регион пытается ускорить рабочий процесс с федеральным центром.

В целом эксперты сошлись в том, что небольшие сдвиги в вопросах есть. Хотя есть над чем еще работать. В частности, следует ускорить процесс создание парка «Горная Колывань», разрешить вопросы с тремя арендаторами земель в заказниках, прокуратура должна провести проверку особо охраняемых территорий.