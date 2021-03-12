Барнаульскую школу №128 закрыли из-за массового заражения учащихся. В город прибыл представитель федерального минобра

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю закрыло школу № 128 Барнаула из-за информации о массовом заражении учеников.

«Учебному заведению выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, а также о приостановлении образовательного процесса на 12-13 марта для проведения заключительной дезинфекции и установления причин заболеваемости», – уточнили в ведомстве.

Алтайский минздрав опроверг информацию об отравлении 144 учеников в барнаульской школе Новости 12.03.2021 10:49

Кроме того в Барнаул экстренно приехал представитель федерального министерства образования. Он должен будет провести совещание с местными властями для установления причин инцидента.

Свое расследование проводит и руководство школы. Специалисты проверяют работу комбината школьного питания «Глобус», санитарных комнат и столовой.

Напомним, что о массовом заболевании учащихся школы №128 СМИ сообщили 11 марта. У старшеклассников наблюдались симптомы отравления, ОРВИ, гастроэнтерита и расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом директор учебного учреждения Евгений Кочетков сообщал, что никакого отравления у детей нет.

Изначально говорилось о заражении не менее 13 старшеклассников, однако позже ТАСС сообщил о том, что за минувшую неделю к врачам обратилось 144 школьника.

Это заявление опровергли в барнаульской мэрии. В администрации «Политсибру» пояснили, что за минувшую неделю в больницы пришло всего 10 человек, а 144 школьника не посетили утренние занятия 11 марта по разным причинам. Алтайский минздрав также опроверг информации о заболевании полутора сотен учеников и отметил, что подтвержденных случаев отравления в школе нет.

В прокуратуре заявили, что к медикам обратился только один школьник. А в Роспотребнадзор поступило два экстренных извещения на заболевание острой кишечной инфекцией у учащихся 10 и 11 классов.

Также свою проверку начали региональный следственный комитет и комитет по образованию.