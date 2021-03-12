О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Барнаульскую школу №128 закрыли из-за массового заражения учащихся. В город прибыл представитель федерального минобра

Новости
0

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю закрыло школу № 128 Барнаула из-за информации о массовом заражении учеников.

«Учебному заведению выдано предписание о проведении противоэпидемических мероприятий, а также о приостановлении образовательного процесса на 12-13 марта для проведения заключительной дезинфекции и установления причин заболеваемости», – уточнили в ведомстве.

Школа №128

Алтайский минздрав опроверг информацию об отравлении 144 учеников в барнаульской школе

Новости

Кроме того в Барнаул экстренно приехал представитель федерального министерства образования. Он должен будет провести совещание с местными властями для установления причин инцидента.

Свое расследование проводит и руководство школы. Специалисты проверяют работу комбината школьного питания «Глобус», санитарных комнат и столовой.

Напомним, что о массовом заболевании учащихся школы №128 СМИ сообщили 11 марта. У старшеклассников наблюдались симптомы отравления, ОРВИ, гастроэнтерита и расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом директор учебного учреждения Евгений Кочетков сообщал, что никакого отравления у детей нет.

Изначально говорилось о заражении не менее 13 старшеклассников, однако позже ТАСС  сообщил о том, что за минувшую неделю к врачам обратилось 144 школьника.

Это заявление опровергли в барнаульской мэрии. В администрации «Политсибру» пояснили, что за минувшую неделю в больницы пришло всего 10 человек, а 144 школьника не посетили утренние занятия 11 марта по разным причинам. Алтайский минздрав также опроверг информации о заболевании полутора сотен учеников и отметил, что подтвержденных случаев отравления в школе нет.

В прокуратуре заявили, что к медикам обратился только один школьник. А в Роспотребнадзор поступило два экстренных извещения на заболевание острой кишечной инфекцией у учащихся 10 и 11 классов.

Также свою проверку начали региональный следственный комитет и комитет по образованию.

Школа №128

Алтайский минздрав опроверг информацию об отравлении 144 учеников в барнаульской школе

Новости

Ни одного подтвержденного случая отравления в минздраве не выявили

529

Автор: Политсиб.ру

Фото: 2gis.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000