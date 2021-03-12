Общее количество заразившихся коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 45 тысяч человек

С начала пандемии в Алтайском крае коронавирусом заболело уже более 45 тысяч человек. Такие данные на 12 марта сообщает региональный оперштаб.

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Большинство заразившихся (40 тысяч пациентов) уже выздоровело. А вот 2,4 тысячи человек умерло, из них 1,6 тысяч непосредственно от ковида.

За минувшие сутки коронавирусом заразилось 119 жителей края. Тем самым, количество заболевших за день впервые за долгое время опустилось до показателя меньше 120 случаев. Также накануне от инфекции скончалось 12 инфицированных, из них 11 – именно от COVID-19. Справилось с болезнью 65 человек.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся более 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 498 пациентов с пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 330 заразившихся, из них 109 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в крае остается 486 резервных коек.

Дома проходит лечение 21 бессимптомный больной и 317 человек с пневмонией.

Также продолжается вакцинация населения края. Первую прививку из двух получили более 32,7 тысяч человек, 37,7 тысяч жителей края привиты полностью.