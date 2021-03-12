Министра здравоохранения Республики Алтай и его заместителя отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника Новости 10.03.2021 12:21

Чиновнику и его помощнику предъявили обвинение по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Напомним, что по версии следствия с марта 2020 по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков получили от руководства трех фирм взятки на сумму 4,6 млн рублей. За эти деньги они заключали госконтракты с подконтрольными поставщикам юрлицами и помогали компаниям победить на аукционах по поставке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Также Коваленко и Туюнчеков обеспечивали беспрепятственное принятие медоборудования и расходных материалов.

Сейчас следователи еще собирают доказательства и расследуют уголовное дело.