Руководитель фракции ЛДПР в Рубцовском горсовете Владимир Овчинников призвал соблюдать права инвалидов

Активисты партии ЛДПР и журналисты ЛДПР ТВ провели рейд парковок для инвалидов у социальных учреждений Рубцовска. И обнаружили, что зачастую людям с ограниченными возможностями некуда ставить свое авто. По рекомендации главы регионального отделения партии Максима Крайна руководитель фракции либерал-демократов в городском совете депутатов Владимир Овчинников взял этот вопрос на особый контроль

С жалобами на отсутствие парковок в партию неоднократно обращаются жители города (да и других муниципалитетов края). Они рассказывают, что иногда мест для их автомобилей просто нет, а иногда они «под завязку» заняты машинами, которые, возможно, и вовсе принадлежат людям без ограничений здоровья.

Партия подтверждает обоснованность претензий. Например, у отделения пенсионного фонда на улице Карла-Маркса парковка есть. Вот только парковаться негде.

«Знак стоит, определены места, но территория не очищена и занята посторонними автомобилями. Хотелось бы, чтобы места для этой категории жителей были более организованны», – сказал Овчинников.

У здания соцзащиты на Ленина, 40 есть и знаки, и парковка. Но места все заняты. В партии усомнились, что все припаркованные авто принадлежат инвалидам. А вот у соцзащиты на проспекте Рубцовский, 62 вообще нет парковки для инвалидов.

«Мы подготовим письмо в компетентные органы. Такие моменты должны быть подконтрольны», – заявил Овчинников.

Напомним, ранее подобный рейд партия провела и в Барнауле. И там тоже было много вопросов, в том числе и нечищеные от снега места для транспорта. После сюжета ЛДПР ТВ полиция провела проверку указанных участков. На тот момент очистка парковочных мест уже было произведена. Но при этом полиция взяла на контроль парковку на местах для инвалидов.