Алтайский минздрав опроверг информацию об отравлении 144 учеников в барнаульской школе

Министерство здравоохранения Алтайского края сообщило, что информация СМИ об обращении к врачам с симптомами отравления 144 учащихся барнаульской школы №128 не соответствует действительности.

«Подтвержденных случаев отравления нет», – отметили в минздраве.

Напомним, что о массовом недомогания учащихся школы №128 стало известно 11 марта. Сначала СМИ сообщали о заражении не менее 13 старшеклассников, однако затем ТАСС написал о том, что за минувшую неделю в больницы обратились 144 школьника.

Информацию о 144 заразившихся учениках опровергли в барнаульской мэрии, сказав, что за неделю у врачей побывало 10 человек, а 144 школьника пропустили занятия в учебном заведении утром 11 марта, но по разным причинам.

Пресс-служба прокуратуры заявила только об одном обратившемся в больницу школьнике.

Проверки по делу начали как прокуроры, так и представители Роспотребнадзора и комитета по образованию.

У школьников были симптомы не только отравления, но и ОРВИ, гастроэнтерита и расстройства желудочно-кишечного тракта. Однако директор школы пояснил, что все случаи заражения – не отравление.