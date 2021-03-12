Мультипликативный эффект. Сенатор Белоусов высоко оценил программу развития Алтайского края

Индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края до 2024 года коснется всех жителей и предпринимателей. Все мероприятия программы очень срочные и нужные региону сегодня. Такое мнение высказал сенатор от региона, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. В четверг, 11 марта, в Барнауле состоялось выездное совещание сенаторов. Участие в нем принял и губернатор Виктор Томенко.

«Поддержка моногородов, решение вопросов газификации и реализация планов по развитию социальной, транспортной инфраструктуры окажут мультипликативный эффект на экономику субъекта. На территории края найдутся точки роста, которые позволят запустить новые проекты в экономике и социальной сфере», – сказал он.

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Особый акцент он сделал на инвестиционных проектах в сфере АПК и экспортном потенциале субъекта.

Сельское хозяйство – одна из наиболее устойчивых отраслей экономики Алтайского края, которая на протяжении последних лет демонстрирует устойчивый рост. Но существующие сложности в логистических цепочках делают затруднительным и крайне непривлекательным экспорт сельскохозяйственной продукции для наших аграриев.

С другой стороны, напомнил сенатор, сейчас в России активно выстраивается государственная система поддержки экспорта на всех уровнях. Основной курс взят на снижение административных барьеров, чтобы как можно больше российских компаний выходили на международные рынки.

Алтайская продукция уже отлично себя зарекомендовала, ее любят и знают во всех регионах страны и за рубежом как более экологичную и полезную для здоровья. И это хорошая возможность для региональных производителей использовать свои конкурентные преимущества. В том числе, для увеличения экспорта экологически чистой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сергей Белоусов считает, что Алтайскому краю нужны по-настоящему рентабельные проекты по развитию производств, выпуску продукции глубокой переработки. Но для выхода на новый уровень развития аграрного сектора важно, чтобы продукция была конкурентноспособной. Тут нужно подключать технологии и повышать продуктивность, считает сенатор.

«Именно такого рода инвестпроекты смогут рассчитывать на поддержку региональных властей. Меры по субсидированию части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, без сомнения, будут способствовать предпринимательской активности и созданию новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда», – уверен парламентарий.

Белоусов также добавил, что вопросы газификации Алтайского края, поддержки малого и среднего предпринимательства будут включены в постановление профильного комитета Совета Федерации, посвященное развитию региона.