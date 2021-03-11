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Барнаульские власти опровергли заболевание 144 учеников местной школы

Новости
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Всего лишь 10 учеников барнаульской школы №128 обратились к врачам с симптомами отравления, сообщили «Политсибру» в пресс-службе городской администрации. Информация СМИ о почти полутора сотнях заболевших в течение недели не соответствует действительности, заявили в мэрии.

О массовом обращении к медикам сообщили в ТАСС. Причем со ссылкой на власти города. 

«144 ученика – это количество отсутствующих учеников на сегодняшнее утро. Кто-то заболел ранее, кто-то уехал», – пояснили в администрации.

В прокуратуре и вовсе говорят только об одном обратившемся. Ведомство организовало проверку организации питания в школе. Свои комиссии также направили городской комитет по образованию и Роспотребнадзор.

Напомним, что о массовом заболевании детей в школе стало известно 11 марта. По информации прокуратуры, у не менее 13 старшеклассников школы № 128 появились симптомы ОРВИ, гастроэнтерита и расстройства желудочно-кишечного тракта. Однако директор учебного заведения пояснила, что все эти случаи – не отравление.

Ребенок

Это не отравление. Директор барнаульской школы прокомментировал массовое заболевание учеников

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Комитет по образованию направил комиссию в школе

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Автор: Политсиб.ру

Фото: yandex.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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