Собственника базы «Глобус» будут судить за гибель семьи алтайского чиновника

Прокуратура Алтайского утвердила обвинение против собственника базы отдыха «Глобус», где летом 2020 года умерла семья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Директор алтайской турбазы «Глобус» оставлен под стражей Новости 13.08.2020 17:50

Собственника базы обвинили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). По этой статье ему грозит пять лет принудительных работ, либо десять лет тюрьмы. Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 15 млн рублей.

Уголовное дело вскоре направят в районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

Напомним, что в июле 2020 году в гостиничный дом на базе отдыха «Глобус» в Алтайском районе края заселилась семья начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосифа Кременских (жена и двое несовершеннолетних детей).

Из-за непогоды на базе отключилась электроэнергия. Бензиновый генератор стоял прямо под номером отдыхающих. Их домик не был вентилируемым, использование в таком помещении генератора было запрещено. Токсичные продукты выхлопа просочились в комнату, и все четыре члена семьи погибли от отравления.

Мертвые родители вместе с детьми пролежали в номере пять дней. Их обнаружили только после того, как закончился срок оплаты за проживание. Однако сразу в полицию хозяин базы не сообщил, а вывез генератор в Республику Алтай, где попытался его спрятать.