Это не отравление. Директор барнаульской школы прокомментировал массовое заболевание учеников

Учащиеся барнаульской школы № 128 имеют симптомы ОРВИ, гастроэнтерита и расстройство желудочно-кишечного тракта, но это было не отравление. Об этом заявила директор учебного заведения Евгения Кочеткова. Так она прокомментировала сообщение о массовом недомогании детей в СМИ.

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Новость о заболевании поступила 11 марта. Сейчас комитет по образованию уже направил в учреждение комиссию. В случае роста заболевших некоторые классы отправят на карантин, уточнили в пресс-службе мэрии города.

Свое расследование также ведут специалисты алтайского Роспотребнадора. Они возьмт пробы воды, смывов с поверхностей, продуктов для лабораторных исследований.

Министр образования края Максим Костенко пояснил порталу «Вести 22», что к расследованию могут подключиться и правоохранительные органы.

«В настоящее время муниципалитет разбирается, и мы ждем тех выводов, которые будут сделаны, какие причины случившегося будут обозначены. Если устанавливается субъективный фактор вины людей, то, конечно, подключатся и другие надзорные органы, в том числе правоохранительные», – сказал министр образования.

Добавим, что сейчас в средней общеобразовательной школе № 128 обучаются 1738 детей.