«Все соцгарантии останутся». Представитель правительства рассказала о преимуществах создания муниципальных округов в Алтайском крае

Введение муниципальных округов в Алтайском крае не приведет к упразднению местного самоуправления или сел в принципе. Это, напротив, станет управленческим усовершенствованием. Такую оценку нововведению дала представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань на пресс-конференции 11 марта.

«Совершенно эффективная модель»

«Создание муниципальных округов – это больше не про экономию средств, а про совершенствование управленческой модели (…). Это позволит сконцентрировать кадровые, управленческие и финансовые возможности»,– считает Штань.

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Она напомнила, что в Алтайском крае на эту модель переходит пока только Залесовский район (округ будет образован к 1 января 2022 года). Причем они сами выступили с такой инициативой, и депутаты краевого парламента такое переформатирование поддержали. У правительства нет никакого плана по увеличению числа МО, на этот формат будут переходить только те муниципалитеты, которые примут такое решение самостоятельно, заверила Стелла Штань.

Представитель губернатора отметила, что необходимость управленческих изменений назревала давно. В 2014 году были перераспределены полномочия между районами и поселениями. И на местном уровне осталось лишь 13 из 49 полномочий. Иными словами, почти вся власть итак уже сконцентрирована на районе.

Необходимость внедрения муниципальных округов в Алтайском крае продиктована и огромным количеством муниципальных образований. В регионе 641 сельское поселение. Край занимает третье место в России по числу городов и районов и четвертое место по числу поселений.

При этом местное самоуправление и вообще жизнь на селе не прекратится, добавила представитель губернатора.

«На территориях (в сельсоветах – прим.ред.) остается должностное лицо. По статусу, набору полномочий он будет идентичен главе, его назначение будет по согласованию с районным советом. Влияние депутатов на кадровый состав руководителей в селе остается. Разработка проектов местных инициатив также будет согласовываться. Все соцгарантии для жителей будут сохранены», – подчеркнула Стелла Штань.

Внедрение МО – это реформирование муниципальных образований как юридических структур, а не как территориальных образований, и такие моменты, как прописка в паспорте, погост или само поселение никто ликвидировать не будет, подчеркнула она.

Также власти рассчитывают хотя бы на частичное решение кадровых проблем на местах.

«Поживем – увидим, но мы надеемся, что муниципальные округа – совершенно эффективная, нормальная модель, и она имеет право на существование», – подытожила Штань.

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Как ранее сообщал «Политсибру», о создании МО подумывают еще в Петропавловском и Чарышском районах. И он точно будет создан в Славгородском районе. В МО вся власть будет сконденсирована на главе округа, там будет один бюджет и один депутатский корпус. И некоторые налоговые преференции.

По пути перехода на МО также пошли некоторые районы Кемеровской, Тверской, Кировской областей, Красноярского, Приморского, Пермского, Ставропольского краев.

А вот к выборности глав на фоне нового витка муниципальной реформы в Алтайском крае пока не планируют возвращаться (хотя это не исключено, ведь это полномочие региона). По словам Стеллы Штань, прямой зависимости между выборностью/назначаемостью главы и качеством его работы нет.

Какие законы будут изменены под Конституцию

Второй блок конференции был посвящен изменениям в краевом законодательстве, связанным с поправками в Конституцию. В АКЗС создали специальную рабочую группу. Она будет заниматься вопросами статуса сенаторов, назначения прокуроров и некоторыми декларационными аспектами государственной службы.

«Но вот, что главное: после принятия поправок в Конституцию многие федеральные темы стали предметом совместного ведения с регионом. Например, вопросы молодежной политики, цифровизации, сельского хозяйства», – отметила Штань.

Корректировке подвергнутся и законы, касающиеся местного самоуправления в административных центрах. Например, краевые законы о правительстве и о системе органов исполнительной власти, а также ряд отраслевых законов.

Кроме того, она анонсировала изменения в закон о патентной системе налогообложения (это уже не связано с Конституцией). Патент планируют распространить и на ИП, осуществляющие междугородние перевозки (а не только городские и пригородные), также будет изменено определение платы патента для предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке груза автомобильным транспортом. Краевой парламент в ближайшее время рассмотрит и варианты создания в регионе вытрезвителей, возможно, в рамках частно-государственного партнерства.