Барнаульцы могут «спасти» парк «Юбилейный» на голосовании за территории для благоустройства

Парк «Юбилейный» попал в число территорий для благоустройства, за которые скоро будут голосовать барнаульцы. Если объект победит, то в 2022 году на его возрождение направят деньги из федеральной программы. Об этом во время общественной дискуссии ОНФ 11 марта рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елена Королева.

«Администрация города заинтересована в том, чтобы привести в надлежавшее состояние этот парк. Участок находится в перечне территорий, которые подлежат благоустройству по программе «Формирование комфортной городской среды». Если жители проголосуют «за» и парк займет первое место, то объект получит деньги на благоустройство в рамках программы», – рассказала Королева.

Надо что-то делать. Мэр Барнаула рассказал о планах возродить парк «Юбилейный» Новости 25.02.2021 10:36

Она также добавила, что если за «Юбилейный» (находится между улицами Гущина, Малахова, 3-й Речной, Чеглецова и Северо-Западной - прим.ред) отдадут больше всего голосов, то сразу после этого власти приступят к разработке проектно-сметной документации, которая еще пройдет обсуждение с общественностью.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк говорил, что городская администрация готова вернуться к вопросу восстановления заброшенного парка, но для этого важно понять, каким он будет и откуда взять деньги на его возрождение.

Поэтому власти сейчас рассматривают вопрос по привлечению инвесторов. Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк идею поддерживает: такие территории без частных вложений вряд ли будет легко освоить. Однако кто захочет инвестировать в парк, не зная, что он от этого получит.

А вот руководитель общественно организации «Планета» Любовь Бельдеева (выиграла в 2021 году грант на восстановление «Юбилейного – прим.ред.) считает, что деньги на парк нужно в первую очередь привлекать из федеральных программы.

«Было несколько проектов по благоустройству парка и несколько опросов населения. И люди всегда отвечают однозначно: нам нужно открытое, благоустроенное зеленое пространство. Какой инвестор способен получать и привносить деньги за счет открытого общественное пространство? Никакой. А другие проекты люди не поддержат. Поэтому нужно участвовать в федеральных программах. Другого пути нет и не будет. Так как жители будут против», – считает Бельдеева

Что за голосование?

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на платформе 22.gorodsreda.ru пройдет голосование за объекты, которые благоустроят в 2022 году на деньги федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» .

Жителям Барнаула на выбор представят 39 общественных территорий. Среди них набережная Речного вокзала, зеленый сквер на площади Октября, аллея на улице Георгиева, Обской бульвар, Демидовская площадь, парк культуры и отдыха «Центральный» и много других территорий.

Напомним, в прошлом году в голосовании победила заброшенная аллея поселка Южный и Мизюлинская роща. На благоустройство зеленой зоны, расположенной между улицами Герцена и Белинского планируется направить около 40 млн рублей, на Мизюлинскую рощу – порядка 60 млн рублей (в настоящее время власти ищут подрядчика).

Помимо этого 100 млн рублей в 2021 году направят барнаульского парк «Изумрудный». Деньги пойдут на расширение сети дорожек, закупку и установку малых архитектурных форм, восстановление пруда.