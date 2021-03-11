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Собака напала на ребенка в Новосибирске. Следком начал проверку

Новости
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Новосибирские следователи начали доследственную проверку нападения бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщает областной СУСК.

Инцидент произошел на улице Механическая в Новосибирске. Он попал на камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. На записи видно, как собака повалила мальчика на землю и начала драть его куртку зубами. Рядом стоял еще один ребенок, который пытался отогнать животное.

Остановить собаку смогли двое взрослых мужчин, выбежавших из автомобиля. При этом одного из них собака успела укусить.

«В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в городе», – пояснили в следкоме.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Скриншот из видео с Telegram-канала «В Курсе 22»

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