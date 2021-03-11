Алтайского оппозиционера Виктора Рау посадили на 13 суток за пикет в день приезда Мишустина

Общественного активиста Виктора Рау приговорили к 13 суткам за пикеты в день приезда премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Барнаул 2 марта. Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Facebook.

Центральный районный суд Барнаула осудил Рау по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ («повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«Объявил голодовку, в связи с чем сижу в отдельной камере», – написал Рау.

Напомним, что 2 марта в день визита премьера Мишустина в Барнаул Виктор Рау объявил, что намерен встретиться с главой кабмина и задать ему вопросы. По пути к премьеру активиста остановили сотрудники ГИБДД. На месте задержания общественник достал два плаката. На первом он написал «Мишустину слабо встретиться с общественником Рау?», а на втором – «Франк, дорогу для Мишустина почистил, когда почистишь уже поселки города?». Фото оппозиционер выставил в Facebook.

При этом, как сообщает RusNews, вместе с Рау в машине был его внук, которого общественник попросил подержать плакат и сфотографироваться. Судья квалифицировал это как вовлечение малолетнего в публичное мероприятие.

Общественник сообщил, что его продержали в ГИБДД более трех часов. Ни с каким премьером он, разумеется, не встретился.