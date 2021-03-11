Закон о транспортном налоге изменят в Алтайском крае

Закон «О транспортном налоге на территории Алтайского края» скорректируют из-за изменений федерального законодательства. Нововведения уже обсудили в региональном Заксобрании. Подробнее об изменениях сообщили в пресс-службе АКЗС.

Изменить закон о транспортном налоге алтайский парламент обязывают нововведения в федеральном налоговом кодексе. Его дополнили нормой, которая предполагает, что льготы по транспортному налогу теперь будут предоставляться без заявлений.

«Если налогоплательщик не направил в налоговый орган заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, то эта льгота будет рассчитываться на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами», – пояснил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов.

Также с 2021 года владельцы двух и более машин смогут выбирать, на какую из них будет дана льгота. Если автолюбитель заявление не подаст, то привилегию автоматически предоставят на то транспортное средство, которое «имеет максимальную исчисленную сумму транспортного налога».

Кроме того, заявление в налоговые органы теперь можно будет подать через МФЦ.

Документ закона будет представлен в окончательной редакции на сессии краевого парламента 25 марта.