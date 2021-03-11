Алтайское УФАС проверит законность новогоднего звонка-рекламы ювелирного магазина от Димы Билана

Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело после звонка жителю края, где Дима Билан рекламировал ювелирный магазин «Sunlight». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Звонок поступил в канун Нового года. Недовольный рекламой человек записал разговор, в котором певец Дима Билан (голос артиста был записан заранее) поздравлял его с наступающим праздником и предлагал купить в ювелирном магазине золотые украшения со скидкой 70%.

При этом заявитель никогда не являлся клиентом «Sunlight» и не давал согласия на получение рекламы.

В УФАС заявили, что московское ООО «Солнечный свет», которому принадлежит «Sunlight», возможно, нарушило закон о рекламе. Распространение таких материалов с помощью звонков без предварительного согласия абонента запрещено. Антимонопольщики возбудили дело против компании по ч. 1 ст. 18 ФЗ «О рекламе».

Теперь московской компании нужно будет доказать, что адресат звонка давал согласие на получение рекламы. Если компания этого сделать не сможет, то против нее возбудят уже административное дело, и «Солнечный свет» должен будет прекратить распространять свою рекламу.