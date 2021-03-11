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Крыша логистического комплекса «Магнита» в Новосибирске обрушилась из-за снега

Новости
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В пристройке нового логистического комплекса в поселке Садовый под Новосибирском 10 марта произошло частичное обрушение кровли. Об этом сообщили в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Официальных комментариев властей или правоохранителей пока нет. 

Провисание кровли заметили утром. Весь персонал оперативно эвакуировали, при обрушении крыши никто не пострадал.

Склад арендует супермаркет «Магнит». Компания вместе с представителями собственника логистического комплекса и экспертами проектной организации обследовали кровлю пристройки и решили возобновить работу в главном здании склада.

«Приемка и отгрузка товаров восстановлены. Сейчас «Магнит» проводит техническую экспертизу поврежденных конструкций пристройки, чтобы спланировать ремонтные работы и полностью возобновить ее функционал. Доступ работников в склада на территорию пристройки запрещен», – рассказали «АСТ-54» в пресс-службе «Магнита».

Здание построили осенью 2020 года за 2 млрд рублей. Склад обслуживает магазины «Магнита» в Новосибирской области и Алтайском крае.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: портал «АСТ-54» во «Вконтакте»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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