Еще 12 жителей Алтайского края умерло от коронавируса за минувшие сутки

За последние сутки в Алтайском крае умерло 12 человек с короновирусам, все из них именно от COVID-19. Всего в регионе скончалось 2,4 тысячи человек с ковидом, в том числе 1,6 тысячи – непосредственно от инфекции. Такие данные на 11 марта сообщает оперативный штаб.

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Всего в крае коронавирусом болело уже 44,9 тысяч человек, из них 121 заразился за последние сутки. С марта 2020 года справилось с болезнью 40,1 тысяча инфицированных, эта цифра за последний день пополнилась на 105 пациентов.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,3 тысячи человек с вирусом и 509 больных пневмонией. Тяжело переносят ковид 335 человек, из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего минздрав края развернул в регионе 2,3 тысячи коек, из них 513 остаются резервными. На дому лечатся 12 бессимптомных больных, еще 306 пациентов с пневмонией тоже завершают борьбу с болезнью уже дома.

Всего на инфекцию обследовано уже более 1,2 млн человек. Также продолжается вакцинация населения. Первую прививку из двух получили почти 40 тысяч человек, 34,6 тысяч жителей края вакцинировались полностью.