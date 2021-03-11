Алтайский Сбер сообщает о кадровых изменениях

Заместителем управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк назначена Алла Косоухова. Она будет курировать блок «Розничный бизнес».

Ее общий стаж в банке составляет 17 лет. Работу в Сбере она начала в должности ведущего инженера отдела развития и сопровождения международных карт Алтайского отделения в 2004 году. Возглавляла различные бизнес-направления как в розничном, так и корпоративном сегментах. Два последних года Алла Косоухова руководила направлением прямых продаж в аппарате управления Сибирского банка.

Алла Юрьевна награждена почетной грамотой Сибирского банка за организацию эффективной работы вертикали прямых продаж.

Окончила Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова по специальности «Мировая экономика», уровневые программы мини-МВА и Сбербанк 500.

«Алла Косоухова вместе с компанией прошла многие ключевые этапы развития, стояла у истоков успешных преобразований. Она отлично разбирается в тонкостях профессии и зарекомендовала себя как эффективный руководитель. Уверен, что ее деловые и личностные качества будут способствовать успешному развитию розничного направления в Алтайском Сбере, и вместе мы сможем достичь высоких результатов», – отметил управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.