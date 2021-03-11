Налоговая просит суд признать проблемные «Каменские теплосети» банкротом

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом МУП «Каменские теплосети». Информация об этом есть на сайте суда. Информации о сумме фискального долга там не нет.

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Кроме того, вслед за налоговой в арбитражный суд обратилась и администрация Камня-на-Оби. Городские власти подали три иска о взыскании с МУП «Каменские теплосети» долгов на сумму около 7,8 млн рублей. Сейчас, как сообщали «Каменские известия», долг предприятия составляет 400 млн рублей.

Напомним, что в начале январе в Камне-на-Оби произошли аварии на котельных. Без воды осталось 65 многоквартирных домов и пять социальных объектов, в зону отключения попали 1755 человек.

Тогда алтайский министр строительства и ЖКХ Иван Гилев побывал в Камне-на-Оби и поручил администрации Каменского района провести ревизию и создать резерв оборудования МУП «Каменские теплосети», чтобы устранять аварийные ситуации на объектах ЖКХ.

Кроме того, недавно глава Каменского района Иван Панченко рассказал о том, что зарплата директора на предприятии была завышена на 5,4 тысячи рублей, а главного инженера, главного бухгалтера, начальника комплекса водоснабжения и водоотведения – на 4,3 тысячи. Также на МУП плохо контролировали вопрос организации транспортировки и трат на ГСМ, а директор превышал свои полномочия при заключении договоров.