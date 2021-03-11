Алтайский губернатор Томенко улучшил свои позиции в медиарейтинге глав регионов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко расположился на 54 месте из 85 в рейтинге медийности глав регионов России за февраль. Рейтинг подготовила компания Медиалогия».

Губернатор Томенко поднялся на четыре позиции в рейтинге влияния глав регионов России Новости 05.03.2021 16:52

В январе Томенко занял в медиарейтинге 59 место. Тем самым, за месяц губернатор поднялся на пять позиций.

По стране первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, сразу за ним расположились губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Таблицу замкнули главы Чукотского (Роман Копин) и Ненецкого (Юрий Бездудный) автономных округов, а также губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Что касается главы соседней Республики Алтай Олега Хорохордина, то он занял в рейтинге 82 место из 85 и вышел из тройки «лузеров», в которой находился месяц назад.

По Сибири лидером стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, за ним по порядку идут главы Красноярского края (Александр Усс), Иркутской (Игорь Кобзев), Омской (Александр Бурков), Кемеровской (Сергей Цивилев) областей. На шестой позиции – губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он опередил глав Хакасии (Валентин Коновалов), Томской области (Сергей Жвачкин) и Тувы (Шолбан Кара-оол). Последнее, 10 место в СФО, занял глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Напомним, что медиарейтинг показывает, как часто первые лица регионов России присутствовали в информационном поле, и в каком ключе (позитивном или негативном) они упоминались.