Цена бензина с начала года выросла в Алтайском крае почти на 2%

За два месяца 2021 года цена на бензин в Алтайском крае выросла на 1,9%. В феврале топливо стало стоить на 1,4% больше. Об этом сообщает Алтайкрайтат.

Цены на бензин в Алтайском крае снизились к концу прошлого года Новости 19.01.2021 10:58

Дизельное топливо подорожало на 0,6% за месяц, а с начала года – на 0,7%. Сильнее всего в 2021 году выросли цены на бензин марок АИ-92 (на 2%), АИ-95 (на 1,8%) и АИ-98 (на 1,8%). Причем за февраль АИ-92 подорожал на 1,5%, АИ-95 на 1,2% и АИ-98 на 1,7%.

Сейчас в Алтайском крае АИ-92 продается за 41,8 рубля за литр, АИ-95 – за 49,3 рубля, АИ-98 – за 51,29 рубля. Дизельное топливо можно купить за 48,4 рубля за литр.

Напомним, что бензин марки АИ-92 в 2020 году стал стоить на 0,27% меньше. Алтайский край стал единственным регионом, где цена на эту марку упала.