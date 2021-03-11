Старый барнаульский мост через Обь могут отремонтировать на два месяца раньше срока

Коммунальный мост через Обь на въезде в Барнаул со стороны Новоалтайска готов уже на 70% и может быть сдан в сентябре 2021, а не в ноябре, как планировалось ранее. Об этом сообщил портал «Вести 22».

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На мосту строители разобрали въезд и уже заменили все до опор. В средней части заменили железобетонное покрытие ортотропными плитами.

Монтаж на объекте уже подходит к концу. Рабочим осталось соединить стальными прутьями балки, забетонировать их, смонтировать ограждения и конструкции под мостом.

Летом сделают гидроизоляцию плит и антикоррозионную защиту, а также покрасят мост. В последнюю очередь там поставят барьерное ограждение и положат асфальтобетонное покрытие.

Напомним, что движение по старому мосту через Обь закрыли больше года назад – 5 января 2020 года. Теперь машины ездят по Правобережному тракту, через новый мост.

Стоимость ремонта – более миллиарда рублей.