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Сибиряка обвинили в серии изнасилований в течение 20 лет

Новости
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Томские следователи обвиняют жителя области в серии изнасилований, которая длилась почти 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, 48-летний сибиряк насиловал женщин с 2001 по 2020 год на территории Томска и Томской области.

«Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство», – отметили в следкоме.

Личность предполагаемого преступника установили с помощью генотипической экспертизы, которая выявила ДНК-профиль подозреваемого. Одна из потерпевших женщин уже опознала насильника.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). По этой статье томичу грозит до 10 лет тюрьмы. Свою вину обвиняемый частично признал.

Следователи передали дело в Томский районный суд.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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