Уголовное дело о коррупции завели на алтайского министра здравоохранения и его помощника

Следователи завели уголовное дело против задержанных накануне министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Их обвиняют в получении взяток на сумму 4,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Коваленко и Туюнчекова подозревают по п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и двух преступлениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Деньги они брали от руководства трех организаций с марта 2020 по февраль 2021 года.

За 4,6 млн рублей Коваленко и его помощник покровительствовали компаниям на аукционах по поставке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также заключали госконтракты с подконтрольными поставщикам фирмами. Кроме того, чиновник и его помощник обеспечивали беспрепятственное принятие медоборудования и расходных материалов.

«Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», – подчеркнули в следкоме.

Кстати, против руководителей фирм, которые давали взятки, возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере») и ч. 5 ст. 290 УК РФ («Дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере»). Сейчас следователи проводят обыски и допросы участников процесса.

Между тем, пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов заявил ТАСС, что в период ареста Коваленко обязанности министра здравоохранения возьмет на себя один из его заместителей.

Напомним, что Сергей Коваленко стал министром здравоохранения республики в 2019 году.