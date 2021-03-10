Власти Алтайского края планируют нарастить промышленное производство на 70% к 2035 году

За 15 лет промышленное производство в Алтайском крае должно будет вырасти на 70%. Именно такой пункт заложен в стратегии социально-экономического развития края до 2035 года, которую рассмотрели на заседании правительства края 10 марта.

Пандемия вмешалась. Власти скорректировали стратегию развития Алтайского края до 2035 года Новости 10.03.2021 16:22

Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка заявил, что рост должен идти поэтапно. К 2024 году власти рассчитывают на рост промпроизводства на 10% по сравнению с 2020 годом.

Химочка отметил, что пандемия мало повлияла на промышленность, поэтому существенно править проект не нужно. Чтобы достичь показателя в 70%, власти планируют реализовывать крупные инвестиционные проекты в отрасли добычи последних ископаемых, развивать машиностроение и химическую промышленность.

Особое место уделяется цифровизации. По словам Химочки, она позволит предприятиям оптимизировать производственные и логистические процессы и повысить культуру производства и точность изготовления деталей. Также планируется расширение кооперационных межотраслевых связей промышленных предприятий и институтов развития.

При этом структура промышленности кардинально не изменится. В каждой отрасли власти планируют обновлять производственные фонды и повышать производительность труда. К 2035 году добыча полезных ископаемых должны вырасти в два раза, как и производство резиновых и пластмассовых изделий.

«В машиностроении планируется прирост на уровне 70% процентов, но с качественными изменениями благодаря цифровизации и внедрению инноваций. Высокими темпами также будет расти производство кожи и изделий из нее», – отметил Химочка.

Как ранее сообщал «Политсибру», депутаты краевого парламента уже приняли стратегию в первом чтении в ноябре 2019 года. Однако из-за пандемии обсуждение пришлось отложить. А когда к нему вернулись, то потребовалось вносить коррективы. Окончательный вариант документа примут к лету 2021 года.