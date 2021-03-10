Край получил в собственность бизнес-центр, связанный с уголовным делом экс-мэра Барнаула Савинцева

Арбитражный суд Алтайского края передал в краевую собственность пустующий бизнес-центр на Пролетарской, 89 в Барнауле. Однако регион заплатит за здание 22,3 млн рублей. Об этом сообщило ИА «Банкфакс».

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Участок для строительства здания незаконно предоставил бывший глава Барнаула Игорь Савинцев, это доказано судом. Бизнес-центр там пять лет назад построила ООО «Технология», однако после ареста Савинцева работы на объекте приостановили. С тех пор здание заброшено. В 2018 году его вовсе должны были снести, однако исполнение решения сильно затянулось.

Затем землю все-таки отдали региону при содействии депутатов гордумы. В январе речь зашла и о здании. Чиновники обратились в суд, а ООО «Технология» выдвинула встречные требования, попросив у региона возместить затраты на строительство. Сначала компания просила 32,4 млн рублей, затем сумма снизилась до 22,3 млн рублей.

В итоге объект перейдет в собственность региона, а край заплатит деньги фирме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Пока не ясно, как власти будут использовать новое здание.

Напомним, что разрешение о строительстве объекта ООО «Технология» получила в 2012 году. Компания по заниженной стоимости купила пакет акций УК «Доверие», что нанесло ущерб городу и стало причиной заключения Максима Савинцева (сына бывшего мэра Барнаула) в тюрьму в 2016 году. Тогда Савинцева-младшего обвинили в мошенничестве, присвоении и растрате. Он досрочно вышел из колонии.

Приговор экс-главе Барануле Игорю Савинцеву вынесли в 2017 году. Его обвинили по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 160 УК РФ (покушение на присвоение и растрату, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Бывший мэр получил четыре года условно за то, что с 2009 по 2015 год подписывал договоры по предоставлению по аренду самому себе и своим родственникам пяти муниципальных земельных участков для строительства на них недвижимости. Сделки оформлялись через подставных лиц.