Пандемия вмешалась. Власти скорректировали стратегию развития Алтайского края до 2035 года

После почти полуторагодового перерыва власти вернулись к обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. Из-за пандемии и новых решений, принятых на федеральном уровне, документ несколько скорректировали. Однако основные показатели стратегии не изменились. Об этом 10 марта губернатор Виктор Томенко рассказал во время заседания правительства региона, на котором обсудили измененный документ.

Отложили до лучших времен

В ноябре 2019 года депутаты АКЗС приняли проект стратегии в первом чтении. После он прошел экспертизу, и в феврале 2020-го получил положительное заключение Минэкономразвития РФ. Весной прошлого года власти были готовы вынести его на утверждении на очередной сессии. Однако, как отметил Томенко, события 2020-го заставили пересмотреть целый ряд основополагающих обстоятельств, которые влияют на развитие страны и региона. А потому рассмотрение документа решили отложить до тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется и можно будет говорить о долгосрочных планах.

Временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов отметил, что в конце 2020-го – в начале 2021 года в документе скорректировали отдельные положения.

«В июле 2020 года был принят указ президента о национальных целях развития РФ до 2030 года. А в сентябре представлены условия социально-экономического развития на среднесрочный период. Ориентируясь на них, мы приступили к корректировке краевых документов стратегического планирования, уточнили долгосрочный прогноз социально-экономического развития», – пояснил Нагорнов.

Немного актуализировали

Нагорнов назвал ключевые моменты, которые были изменены в документе в связи с событиями 2020 года. В частности, от отметил, что когда проект был принят в первом чтении, власти не располагали результатами реализации региональных и национальных проектов. А в 2020 году они были актуализированы и пересчитаны до 2030 и 2035 годов.

Кроме того, он отметил, что во время доработки был изменены показатели производительности труда и экспорта. Последний из них пересмотрели с учетом открытия рынков и стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 года. Как отметил Нагорном, этот фактор позволит увеличить производство продукции и представлять ее на международные рынки.

Также Нагорнов отметил, что в стратегии обновили этапы реализации. Если раньше их было четыре, то теперь три (вместо двух этапов 2019-2021 и 2022-2024 годы появился один – 2021-2024).

При этом основные цели документа остались неизменными, отметил губернатор.

«Целью является устойчивый экономический рост, который в свою очередь даст возможность для создания комфортной среды для жизни и для развития творчества, для самореализации. Это в свою очередь приведет к развитию человеческого капитала», – заявил Томенко.

Нагорнов добавил, что стратегическими приоритетами региона являются «качество жизни», «благосостояние» и «комфортная среда». Основная цель документа раскрывается в стратегической миссии региона. По ней Алтайский край – ведущий агропромышленный, экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока, территория творческой и комфортной жизненной среды, создающая инновации.

Серьезные намерения

Минэкономики согласовало стратегию развития Алтайского края до 2035 года Новости 29.02.2020 11:50

Нагорнов отметил, что основой всех преобразований в регионе должна стать устойчивая экономическая база и стабильный рост экономики. По прогнозам, к 2035 году он должен составить 1,8 раза, а среднегодовые темпы его роста – 4 %. Эти темпы планируют обеспечить за счет существенного инвестиционного роста, инновационного развития и активизации экспортной деятельности.

Экспорт формирует более 70 % внешнеторгового оборота Алтайского края. А к 2035 году власти намерены увеличить совокупный объем экспорта в 3,1 раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта – в 3,5 раза.

В планах дальнейшее совершенствование инвестиционной среды. По прогнозам в 2035 году объем инвестиций в основной капитал увеличится в 2,1 раза (к уровню 2020 года).

В регионе идет работа по развитию инновационной деятельности. Сейчас строят промышленный технопарк в Рубцовске, прорабатывают вопрос создания технопарков в Барнауле и Бийске. Еще одно приоритетное направление – продвижение высокотехнологичной продукции алтайских предприятий на перспективные рынки. В крае продолжают реализовывать кластерную политику, которая направлена на повышение конкурентоспособности, экономический рост компаний.

Конкретные шаги по реализации стратегии края определят в плане мероприятий, который разработают в течение шести месяцев после утверждения документа.

«Стратегия – это основной, базовый документ. Приниматься он будет, как и положено, законом Алтайского края. Но для этого нужно будет еще раз согласовать на федеральном уровне, учитывая, что и правительство РФ сегодня работает над формированием Стратегии социально-экономического развития – обновленной стратегии до 2030 года. Мы идем в соответствии с законодательством о стратегическом планировании и свою стратегию готовим до 2035 года», – рассказал Томенко.

После одобрения на федеральном уровне документ будет направлен на рассмотрение депутатам АКЗС. Губернатор отметил, что если все будет идти по плану, то до конца июня 2021 года стратегия должна быть согласована и принята.