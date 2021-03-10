ВТБ: жители Алтая в 1,5 раза увеличили траты на цветы и конфеты к 8 Марта

В минувшие праздничные выходные жители Алтайского края потратили на цветы, конфеты и торты к 8 Марта на 59% больше, чем годом ранее – более 7 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Затраты на покупку цветов выросли в полтора раза, на сладкие подарки – на 38%.

В магазинах цветов 6-8 марта жители края оставили около 1,5 млн рублей – на треть больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах выросли более существенно: за три дня покупки конфет и тортов обошлись в 6 млн рублей, это на 66% больше, чем год назад. При этом общее количество транзакций выросло в полтора раза, а на конфеты и пирожные к празднику потрачено за один визит в магазин почти втрое больше, чем на букеты: 1,1 тыс. рублей против 400 рублей.

В целом россияне в праздничные дни увеличили расходы на цветы и сладкие сюрпризы для женщин на 29% – почти до 530 млн рублей, и заходили за ними на четверть чаще, чем годом ранее. По данным эквайринга ВТБ, траты на букеты для близких в России выросли на 48% год к году и составили около 50 млн рублей, а расходы на конфеты и пирожные увеличились на 28%, до 480 млн рублей.

«В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, и корпоративных поздравлений пока проводится меньше. Интересно, что за год заметно выросло количество транзакций с помощью банковских карт: за время пандемии эквайринговыми терминалами обзавелись даже небольшие розничные точки продаж, которые ранее принимали только наличные», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.