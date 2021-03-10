Фонд развития Алтайского края пополнился на 250 млн рублей

Фонд развития Алтайского края получил целевую субсидию 252,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов на социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Алтайского края.

Деньги в форме льготных займов пойдут на поддержку промышленных предприятий и их инвестиционных проектов. Это часть программы Фонда «Приоритет».

«Как и в 2020 году, за счет индивидуальной программы социально-экономического развития региона финансируется программа Фонда «Приоритет», которая предусматривает займы от 5 до 65 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет, которые могут направляться на приобретение техники и оборудования», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в начале марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой выделить 50 млрд рублей на расширение Чуйского тракта до четырех полос. Также губернатор попросил главу кабмина дать 10 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта, 3,5 - 4 млрд на строительство отдельного хирургического корпуса для краевого онкодиспансера и 500 млн рублей на возведение дамбы в Краснощековском районе.