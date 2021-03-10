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Парламент Алтайского края

Фонд развития Алтайского края пополнился на 250 млн рублей

Новости
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Фонд развития Алтайского края получил целевую субсидию 252,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов на социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Алтайского края.

Деньги в форме льготных займов пойдут на поддержку промышленных предприятий и их инвестиционных проектов. Это часть программы Фонда «Приоритет».

«Как и в 2020 году, за счет индивидуальной программы социально-экономического развития региона финансируется программа Фонда «Приоритет», которая предусматривает займы от 5 до 65 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет, которые могут направляться на приобретение техники и оборудования», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в начале марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой выделить 50 млрд рублей на расширение Чуйского тракта до четырех полос. Также губернатор попросил главу кабмина дать 10 млрд рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы барнаульского аэропорта, 3,5 - 4 млрд на строительство отдельного хирургического корпуса для краевого онкодиспансера и 500 млн рублей на возведение дамбы в Краснощековском районе.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (3)

1000

Гость

То миллиардов, то миллионов. Разница в 1000 раз.

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Ирем

Пилить лямы уже начали, интересно?

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Дмитрий

Всем привет! Раньше лямы пилили а сейчас миллиарды пилят. Лямы в нынешнее время не актуально! Чем дальше тем больше! Вот такая нынешняя политика современной жизни.

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