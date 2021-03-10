Министр Попов объяснил, почему не все семьи погибших от ковида врачей получили страховку

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, почему родственники умерших от ковида врачей не получают страховые выплаты. Вопрос об этом ему задали на онлайн-конференции во вторник 9 марта.

Житель края пожаловался на то, что в регионе умерло 16 врачей, заразившихся инфекцией на работе. При этом компенсацию получили родственники только одного медработника. Однако Дмитрий Попов эти данные опроверг. Родственники умерших от ковида медиков получили выплаты в шести случаях. По четырем случаям расследование еще идет.

Министр подчеркнул, что решение о страховке принримает не минздрав, а специальная комиссия. Окончательное согласование дает Фонд социального страхования.

«Связь с исполнением профессиональных обязанностей устанавливается межведомственной комиссией, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения. Минздрав не имеет права участвовать и вмешиваться в решения комиссии, задача наших специалистов – осуществлять контроль медорганизаций по своевременности предоставления документов», – пояснил Дмитрий Попов.

Стоит сказать, что это не первые претензии к невыплате страховых. Так, «Банкфакс» писал о жене умершего в ноябре прошлого года и.о. руководителя реанимационного отделения барнаульской горбольницы №10 Юрия Кочетова Елене. Женщина не получила выплаты. При этом у нее на руках есть документы, которые подтверждают, что ее муж заразился именно на работе. Также ей до сих пор не предоставили акт о вскрытии супруга. Она намерена обратиться в суд.