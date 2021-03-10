Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, почему родственники умерших от ковида врачей не получают страховые выплаты. Вопрос об этом ему задали на онлайн-конференции во вторник 9 марта.
Житель края пожаловался на то, что в регионе умерло 16 врачей, заразившихся инфекцией на работе. При этом компенсацию получили родственники только одного медработника. Однако Дмитрий Попов эти данные опроверг. Родственники умерших от ковида медиков получили выплаты в шести случаях. По четырем случаям расследование еще идет.
Министр подчеркнул, что решение о страховке принримает не минздрав, а специальная комиссия. Окончательное согласование дает Фонд социального страхования.
«Связь с исполнением профессиональных обязанностей устанавливается межведомственной комиссией, в которую входят специалисты Роспотребнадзора, ФСС и профсоюз работников здравоохранения. Минздрав не имеет права участвовать и вмешиваться в решения комиссии, задача наших специалистов – осуществлять контроль медорганизаций по своевременности предоставления документов», – пояснил Дмитрий Попов.
Стоит сказать, что это не первые претензии к невыплате страховых. Так, «Банкфакс» писал о жене умершего в ноябре прошлого года и.о. руководителя реанимационного отделения барнаульской горбольницы №10 Юрия Кочетова Елене. Женщина не получила выплаты. При этом у нее на руках есть документы, которые подтверждают, что ее муж заразился именно на работе. Также ей до сих пор не предоставили акт о вскрытии супруга. Она намерена обратиться в суд.
Сотрудники лабораторий не работают непосредственно с ковидными больными, а, значит, выплат им не полагается