Силовики задержали министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника

Правоохранительные органы задержали министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Об этом сообщили «Новости Горного Алтая».

Бывшего замглавы минстроя оставили под домашним арестом до 8 августа. И он перенес инфаркт Новости 05.03.2021 14:45

В Telegram-канале «Лысый бурундук» предположили, что задержание может быть связано с экстренными закупками кислородного оборудования во время пандемии коронавируса.

«Коммерсант» пишет, что чиновник, по версии следствия, заключал контракты на поставку медицинских изделий и получил с них «откаты» на общую сумму 5 млн рублей. Сейчас, по информации СМИ, силовики проводят обыски в минздраве, а также в офисах компаний-поставщиков лекарств. Они находятся в Барнауле, Новосибирске и Кемерове.

В правоохранительных органах информацию СМИ уже подтвердили источники.

Пост министра здравоохранения Сергей Коваленко занял в декабре 2019 года.

Напомним, что это не первое громкое дело, связанное с закупками медицинского оборудования в Республике Алтай за последнее время. Так, осенью 2020 года осудили двух медиков республиканской больницы. Главного врача медучреждения Сергея Близнюка приговорили к 8,6 годам строгого режима и 5 млн рублей штрафа за взятку в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также Близнюку запретили работать на госдолжностях 5 лет и 6 месяцев.

Заместителю Близнюка Федору Рау дали 7 лет и 6 месяцев колонии строго режима и назначили штраф – 4,3 млн рублей. Его приговорили по той же ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Рау не займет госдолжности пять лет.

Обоих медиков обвиняли то, что с лета 2016 года по март 2018 они получили от представителя компании «Перспектива» взятки (865 тысяч рублей) за обеспечение победы фирмы на аукционах по закупке медицинского оборудования. Также Близнюк с апреля по сентябрь 2018 года взял с представителя «Перспективы» еще 900 тысяч рублей.

В общем Близнюк и Рау получили от фирмы более 1,7 млн рублей. Правда, своей вины главврач больницы и его зам не признали, сказав, что все деньги были потрачены на нужды больницы.

Уже в 2021 году суд обвинил еще одного врача республиканской больницы – заведующего отделением гемодиализа республиканской больницы Сергея Суртаева – виновным в получении взятки от той же ООО «Перспектива»и назначил ему три года условно с испытательным сроком три года.