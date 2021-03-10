Более 40 тысяч жителей Алтайского края выздоровело от коронавируса с начала пандемии

Общее количество справившихся с коронавирусом жителей Алтайского края превысило 40 тысяч человек, сообщает оперштаб региона данные на 10 марта 2021 года.

Еще 14 жителей Алтайского края с коронавирусом умерли за последние сутки Новости 09.03.2021 12:09

Всего с начала пандемия вирусом заразилось 44,8 тысяч человек. 2,4 тысячи пациентов с ковидом умерло, в том числе 1,6 тысяч именно от COVID-19.

За последние сутки в регионе появилось 124 новых больных, 104 пациента справились с инфекцией, 11 человек скончалось, в том числе 10 – непосредственно от вируса.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,3 тысячи человек с коронавирусом и 515 – с пневмонией. Тяжелые последствия инфекции наблюдаются у 342 больных, из них 107 пациентам потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Всего минздрав развернул в регионе 2,3 тысячи коек, 499 из них остаются резервными. На домашнем лечении находятся 43 бессимптомных вирусоносителя и 438 пациентов с пневмонией.

Также жителей края продолжают прививать вакциной «Гам-Ковид-Вак». Первую дозу из двух получили 36 тысяч пациентов, 30 тысяч человек привиты полностью.