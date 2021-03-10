Главный алтайский эсер Александр Терентьев призвал законодательно оформить статус многодетных семей

Партия «Справедливая Россия» предлагает прописать в законе четкое определение и критерии многодетных семей. С таким предложением выступил депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии Александр Терентьев. Идею поддержал лидер партии Сергей Миронов.

«Мы разработаем законопроект. Далее будет отрабатывать выделение многомам в отдельную льготную категорию. Они это заслуживают!» – подчеркнул Терентьев.

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Он напомнил, что сейчас в законе вообще нет такого понятия, как многодетная семья. И большинство льгот они получают не за количество детей (и подъем демографии). А за низкие доходы семьи, воспитание детей-школьников, количество лошадиных сил в семейном автомобиле (чтобы иметь льготу, авто должно быть не мощнее 100 л.с.) и так далее.

Кроме того, сейчас дети не имеют льготного проезда в общественном транспорте, а семьи – 30-процентной льготы на электроэнергию (ее отменили). На встречах с жительницами Барнаула и Заринска накануне 8 марта к Терентьеву было много обращений именно по этому поводу.

Они также жаловались, что не всегда удается получить пособие на детей от 3-7 лет, просто потому что подсчет доходов семьи запутан и неоднозначен. А еще не существует никакого документа, который бы подтвердил многодетность. Для предъявления в детских садах, школах, кружках, зоопарках и бассейнах, нужно получать справку социальной защите.