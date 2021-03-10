Алтайский министр здравоохранения ответил врачам ковидного госпиталя, которые жаловались на отсутствие выплат

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал сотрудникам лаборатории одного из ковидных госпиталей региона об их праве на ковидные выплаты. Точнее об отсутствии этого права. Вопрос главе минздрава задали на онлайн-конференции во вторник, 9 марта.

К Попову обратился врач клинической лабораторной диагностики. В его больнице еще в конце сентября открыли ковидный госпиталь, однако с 1 ноября 2020 года ковидные выплаты сотрудникам лаборатории выплачивать перестали. За работу с инфицированными платят только тем, кто забирает кровь у заразившихся коронавирусом людей.

Однако Попов отметил, что это – нормальная ситуация, которая не противоречит закону (а именно – Постановлению Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762).

«В связи с тем, что работники лабораторий не оказывают медицинскую помощь, а также не контактируют с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответственно, нет основания для осуществления специальной социальной выплаты», – объяснил Дмитрий Попов.

Однако алтайский Минздрав все же направил запрос в федеральное ведомство о разъяснении прав сотрудников лабораторий на получения социальных выплат. Ответ из Москвы пока не пришел.