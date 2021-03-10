Валежник или сухостой? Жителей Алтайского края привлекают к ответственности за рубку «не тех деревьев»

С 2019 года жители Алтайского края имеют право бесплатно собирать в лесу валежник. Однако это не любые погибшие деревья. Бытовое понимание отличается от того, что прописано в документах. Отсюда частое нарушение закона.

Только в 2020 году правоохранители выявили 316 фактов «присвоения ветровальной, сухостойной древесины». Было возбуждено 171 дело об административном правонарушении. Об этом на онлайн-конференции на сайте краевого парламента сообщил зампредседателя АКЗС, глава комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

Он напомнил, что по закону к валежнику относятся остатки стволов деревьев, сучьев. И только те, что упали на землю после повреждения вредными организмами, бурелома или снеговала.

А вот деревья, которые уже высохли, но все еще стоят, называются сухостойными. И валить их нельзя. За это грозит административная или уголовная ответственность.

«Мы считаем, что сухостой необходимо отнести к недревесным лесным ресурсам и разрешить его заготавливать гражданам бесплатно», – сказал Серов.

Его комитет еще в мае 2019 года обратился в Совет Федерации с просьбой изменить в федеральном законодательстве термин «валежник» и отнести к недревесным лесным ресурсам сухостойные деревья (сухостой). Но вопрос до сих пор не решен.