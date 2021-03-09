Два сибирских региона вошли в число самых некоррумпированных в России

Сибирские республики Хакасия и Тыва оказались среди регионов с наименьшем уровнем коррупции в 2020 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Вместе с Хакасией и Тувой в число некоррумпированных регионов попали Чукотка, Еврейская автономная область, Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Мурманская, Костромская и Магаданская области. В прошлом году в этих регионах выявили меньше всего взяток.

Сердцем российской коррупции, по словам Балдина, является Москва. Именно в ней «сосредоточено обращение финансовых активов», принимаются экономически значимые решения, здесь располагаются федеральные органы власти.

За столицей идут республики Татарстан, Дагестан и Башкортостан, Ставропольский, Краснодарский и Пермский края, а также Челябинская, Ставропольская, Московская и Ростовская области.

«Формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», – пояснил Балдин.

Напомним, что в рейтинге Генпрокуратуры, составленном летом 2020 года, в число регионов с наименьшим уровнем коррупции вошел Алтайский край.