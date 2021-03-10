Судебная экспертиза выявила грубые нарушения в проблемной многоэтажке на Павловском тракте в Барнауле

Компания «Барнаулкапстрой» допустила ряд грубых нарушений при возведении 16-этажного дома на Павловском тракте, 291. В частности, застройщик не выполнил требований пожарной безопасности, когда пристраивал здание торгового центра к дому. К такому выводу пришла судебная экспертиза, сообщает «Банкфакс».

«Ситуация плохая, тяжелая». Томенко подключится к решению проблемы с компанией «Барнаулкапстрой» Новости 04.03.2021 16:56

Ее провели в ходе разбирательства по иску одной из дольщиц Ольги Гревцевой. Она пыталась заставить застройщика снести часть строения. Ведь по первоначальному проекту его высота не должна была превышать двух этажей. Но в ходе строительства планы собственника, по всей видимости, поменялись, потому что рядом с домом вырос трехэтажный торговый центр, крыша которого закрыла обзор из окон дома.

Специалисты во время судебной экспертизы выяснили, что расстояние от проемов окон квартиры женщины до крыши закрытого перехода пристройки всего 1,35 метра, а его кровля покрыта горючим битумом. Согласно требованиям, ближайшие оконные проемы должны быть из металла и без возможности открытия. Однако к жилым помещениям такое правило применить нельзя (не соответствует ГОСТу).

Кроме того, расстояние между жилым и коммерческим объектами всего 5 метров. Этого недостаточно, чтобы пожарная техника могла беспрепятственно подъехать к квартирам, если там произойдет возгорание. Также судебная экспертиза доказала, что строение рядом с домом не соответствует проектной документации.

В итоге судебный эксперт пришел к выводу, что квартиры, которые находятся над торговым центром до пятого этажа не пригодны для жилья. Суд согласился с мнением о том, что строение представление угрозу жизни граждан, но отказал в требовании по сносу части пристройки.

Представитель истицы планирует обжаловать решение в Алтайском краевом суде.

«Политсибру» ранее писал, что в 2020 году компания «Барнаулкапстрой» объявила о финансовых трудностях. В начале 2021 года стало известно, что застройщик приостановил строительство трех домов, которые располагаются на улице Парковой и улице Советской Армии. Губернатор Виктор Томенко поручил администрации Барнаула обратить внимание на компанию, которая находится в трудном финансовом положении. А позже заявил, что возьмет ситуацию под свой личный контроль.