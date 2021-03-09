«Заключение даст только суд». Глава алтайского минздрава прокомментировал смерть девочки в районной больнице

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов принес соболезнования родным годовалой девочки Вари Голошубовой, умершей в больнице Советского района. Но вину врачей будет устанавливать только суд, заявил он на онлайн-конференции на сайте регионального правительства 9 марта.

Вопрос министру задала мать ребенка Регина Голошубова. Женщина спросила, почему врачи так и не понесли наказания за смерть малышки.

Дмитрий Попов принес соболезнования матери ребенка и сказал, что медики сделали все возможное. При этом следствия еще продолжается, и власти заинтересованы в его скорейшем завершении.

«После проведения всех необходимых мероприятий правоохранительными органами свое заключение может дать только суд. Решение вопроса об отстранении от должности медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь ребенку, будет определяться правоохранительными органами в соответствии с действующим законодательством», – пояснил Дмитрий Попов.

Напомним, что в начале января 2021 года годовалая девочка Варя Голошубова пролила на себя стакан с кипятком и получила ожог. Родители отвезли ее в больницу, где девочке обработали рану и поставили капельницу, через некоторое время ребенок умер. Алтайский следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме следкома, проверку ЦРБ начал и алтайский минздрав. Он установил, что девочка умерла от осложнений при введении подключичного катетера. Медики могли спасти ребенка только если бы вовремя выявили эти осложнения.

Кроме того, эксперты нашли несколько нарушений в медучреждении. Так, родители не дали согласие на проведение операции ребенку. Главврачу больницы выдали предписание.