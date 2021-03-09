Министр здравоохранения Попов рассказал, как в Алтайском крае решают проблему нехватки врачей

В Алтайском крае остро стоит проблема дефицита медиков. Сейчас регион только на 73% укомплектован врачами и на 78% – средними медработниками. Об этом министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил в ходе онлайн-конференции 9 марта.

Глава минздрава считает вопрос дефицита кадров одним из самых тяжелых в отрасли. Сейчас в приоритете властей укомплектовать амбулаторно-поликлиническое звено.

«Решить вопрос нехватки кадров за год-два не представляется возможным. Как пример, на подготовку одного узкого специалиста требуется до восьми лет. К 2024 году планируется повысить укомплектованность врачами до 81%, средними медицинскими работниками до 95%», – отметил Попов.

Министр рассказал, как власти решают проблему. В 2021 году было выделено 80 мест для ординатуры. С 2019 года увеличены цифры приема в медколледжи и техникумы.

Также, отметил Попов, к работе в медучреждениях привлекают студентов. Они заменяют врачей, ушедших на больничный или на самоизоляцию из-за ковида.