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Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по доступности ипотеки

Рейтинги
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Алтайский край занял 74 место из 85 в рейтинге доступности ипотеки. Тем самым, регион оказался в самом конце таблицы. Из сибирских регионов он смог обогнать только республики Алтай и Тыва, показали данные РИА Новостей.

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В прошлом году край занял в рейтинге все то же 74 место. Тогда доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку составляла 20,5%. Теперь же показатель вырос до 21,2%.

Лидерами таблицы по России оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Манскийский автономные округа и Магаданская область. Последние позиции рейтинга заняли северокавказские республики – Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Регионы Сибири расположились в таком порядке:

  1. Томская область (9 место по России)
  2. Кемеровская область (11 место)
  3. Красноярский край (12 место)
  4. Иркутская область (18 место)
  5. Республика Хакасия (25 место)
  6. Новосибирская область (40 место)
  7. Омская область (42 место)
  8. Алтайский край (74 место)
  9. Республика Алтай (75 место)
  10. Республика Тыва (76 место)

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаула и Алтайского края #графики #рейтинги
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