Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по доступности ипотеки

Алтайский край занял 74 место из 85 в рейтинге доступности ипотеки. Тем самым, регион оказался в самом конце таблицы. Из сибирских регионов он смог обогнать только республики Алтай и Тыва, показали данные РИА Новостей.

Алтайский край остался в «красной зоне» рейтинга свободы интернета в 2020 году Новости 03.03.2021 11:02

В прошлом году край занял в рейтинге все то же 74 место. Тогда доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку составляла 20,5%. Теперь же показатель вырос до 21,2%.

Лидерами таблицы по России оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Манскийский автономные округа и Магаданская область. Последние позиции рейтинга заняли северокавказские республики – Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Регионы Сибири расположились в таком порядке: