Бийские власти за неделю не смогли запустить полноценное движение трамваев

За семь дней «Бийскгортранс» так и не восстановил полноценное движение трамваев в городе. Электротранспорт запустили только по некоторым маршрутом, часто до конечных остановок он не едет. Об этом сообщило ИА «Банкфакс» со ссылкой на администрацию города.

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К вечеру 9 марта власти откроют направление к остановке «Лесозавод». В Заречье трамваи ходят только до переулка Свердлова. Дальше пути еще не расчистили, однако после переулка на путях работают маршруты 5, 5а и 5б. Полноценно запущены маршруты № 3 и № 4. Работы на маршруте № 6 еще не завершены.

Напомним, что бийские трамваи не вышли на линию неделю назад – 2 марта. Причиной были заваленные пути. За семь дней власти не смогли полностью запустить движение трамваев.

Снежные завалы в этом году стали для Бийска серьезной проблемой. Так, 15 февраля прокуратура Бийска вынесла представления мэру города Александру Студеникину и руководителям организаций-подрядчиков за нечищеные дороги.

Кроме того, из-за заснеженных дорог 5 февраля взбунтовались водители бийских автобусов. Они встали на конечной остановке «Кристалл» и не выезжали по маршрутам несколько часов, чтобы привлечь внимание к проблеме.