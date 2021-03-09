Глыба льда упала на голову жительницы Бийска. Алтайский следком ищет виновных

Алтайские следователи начали доследственную проверку после падения ледяной глыбы на жительницу Бийска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«В ходе проверки предстоит дать оценку должностным лицам города, отвечающим за надлежащее состояние жилищно-коммунальной сферы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в следкоме.

Сообщение о падении глыбы на бийчанку появилось 6 марта в группе «Инцидент Бийск». Там написали, что ледяная глыба разбила женщине голову в районе автобусной остановки «Коммунарский».

Напомним, что проблема с уборкой снега в Бийске стоит достаточно остро. Так, 15 февраля прокуратура вынесла вынесла представления главе города Александру Студеникину и руководителям подрядных организаций за плохую уборку дорог.

5 февраля из-за нечищеных трасс взбунтовались и водители бийских автобусов, а в начале марта трамваи не выходили на линию из-за заваленных снегом путей.

Кроме того, в Алтайском крае минувшей зимой было несколько ЧП, связанных со снегом на крыше. В начале февраля погибли четыре человека при сходе снега в селе Смазнево Заринского района. Также из-за снега обрушилась крыша в барнаульском доме на ул.Тимуровская,19. После этого крыши города провели на скопления снега с помощью дрона.