Алтайская чиновница прокомментировала скандальный пост своего зама о закрытии КВН

Пост заместителя начальника управления молодежной политики Алтайского края Ирины Рыбиной по поводу закрытия региональной лиги КВН, наделавший много шума, был ее личным мнением, а не позицией власти. Об этом «Банкфаксу» заявила руководитель управления Екатерина Четошникова.
Все публикации Рыбиной в социальных сетях представляют собой выражение личного мнения и, соответственно, не согласовываются с руководством управления, отметила Четошникова. И ее личная позиция не является позицией власти.
Глава ведомства не стала привлекать свою заместительницу к дисциплинарной ответственности за несогласованную с вышестоящим руководством публикацию. Четошникова говорит, что сделать это может департамент по вопросам госслужбы и кадров.
Напомним, что Ирина Рыбина прокомментировала закрытие алтайской лиги КВН 20 февраля на своей странице во «Вконтакте». Она назвала вышедшее накануне видео-объявление о закрытии лиги пафосом и пиаром» а также призвала провести квнщикам «тестика на наличие мозга».
Замглавы управления молодежной политики упрекнула организаторов алтайской лиги КВН в отсутствии плана действий, в том, что они «не смогли научить молодежь юморить» и не подавали на федеральные и региональные гранты. Также Рыбина отметила, что алтайской лиге есть альтернативы в виде городских лих, Юниор-Лиги и других.
При этом чиновница высказала свои мысли сумбурно, с большим количеством пунктуационных ошибок и эмодзи.
Екатерина Четошникова заявила, что решение о закрытии лига приняла в одностороннем порядке
Удобно очень. Это завтра Томенко опубликует свое высказывание, а оно будет не позицией власти, а так, просто личным мнением. Личное мнение хотите высказывать, тогда из власти уйдите. Четошникова тоже возглавлял предвыборную компанию Томенко с его лозунги повышения зарплат, а потом обьяснила всем, чтоб рот не раз вали на зарплату выше 9000 рублей. А то ещё и Мерседес затребуют в 25 лет. К 80 накопят и купят, так из её личного опыта. С ней же было интервью не как с представителем власти, просто она всех заинтересовала как очень интересная личность. Вот и всё. А вы что подумали?