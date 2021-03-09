Алтайская чиновница прокомментировала скандальный пост своего зама о закрытии КВН

Пост заместителя начальника управления молодежной политики Алтайского края Ирины Рыбиной по поводу закрытия региональной лиги КВН, наделавший много шума, был ее личным мнением, а не позицией власти. Об этом «Банкфаксу» заявила руководитель управления Екатерина Четошникова.

«Зачем пафос и пиар?». Алтайская чиновница потроллила закрытие лиги КВН Новости 20.02.2021 11:15

Все публикации Рыбиной в социальных сетях представляют собой выражение личного мнения и, соответственно, не согласовываются с руководством управления, отметила Четошникова. И ее личная позиция не является позицией власти.

Глава ведомства не стала привлекать свою заместительницу к дисциплинарной ответственности за несогласованную с вышестоящим руководством публикацию. Четошникова говорит, что сделать это может департамент по вопросам госслужбы и кадров.

Напомним, что Ирина Рыбина прокомментировала закрытие алтайской лиги КВН 20 февраля на своей странице во «Вконтакте». Она назвала вышедшее накануне видео-объявление о закрытии лиги пафосом и пиаром» а также призвала провести квнщикам «тестика на наличие мозга».

Замглавы управления молодежной политики упрекнула организаторов алтайской лиги КВН в отсутствии плана действий, в том, что они «не смогли научить молодежь юморить» и не подавали на федеральные и региональные гранты. Также Рыбина отметила, что алтайской лиге есть альтернативы в виде городских лих, Юниор-Лиги и других.

При этом чиновница высказала свои мысли сумбурно, с большим количеством пунктуационных ошибок и эмодзи.