Новую поликлинику построят в Зональном районе Алтайского края

Для поликлиники в селе Зональное Алтайского края построят новое здание взамен старого, которое находится в аварийном состоянии.

Будущую стройку накануне обсудили власти района, представители краевого министерства и депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. В ближайшее время уже объявят тендер на разработку проектно-сметной документации.

Старое здание снесут только когда будет построено новое. Кстати, работы будут проходить на территории существующего больничного городка, где есть вся нужная поликлинике инфраструктура.

Стройке поможет и глава районной администрации.

«Понятно, что деньги краевые и заказчик работ – минздрав, но наша реальная практическая помощь и участие в этой работе тоже будет абсолютно необходимо. Особенно на первом этапе. И это не только контроль, а реальная работа», – заявила руководитель администрации Зонального района Татьяна Выставкина.

Новая поликлиника была нужна району уже давно. Ранее здание пытались включить в краевые программы, но сделать это не получалось. Только сейчас проект удалось запустить.

«Мы нашли понимание в минздраве Алтайского края и у губернатора Виктора Томенко. Сейчас главное объединить усилия. Сегодня мы посовещались, как будем действовать дальше и, что называется, жить этой стройкой от первого колышка до финального завершения, до открытия», – отметил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев, глава Зонального района Татьяна Выставкина и главврач зональной ЦРБ Виктор Басов обсуждают будущую поликлинику Фото: Сергей Кулыгин

Готовить проектно-сметную документацию начнут уже в этом году, деньги на работу выделены.

«Где-то к маю-июню у нас определится проектная организация, и к концу 2022 года мы планируем получить готовый проект с положительным заключением государственной экспертизы, чтобы в 2023 году начать строительство», – заявила начальник технического отдела «Единый Стройзаказчик» Лариса Полянская.

Старое двухэтажное здание поликлиники сносят потому, что ремонтировать его уже бесполезно. Ему уже 90 лет, еще в в 2013 году объект признали аварийным.

«Масса предписаний, о том, что нужно изменить то, изменить это, но для этого нужно изменять конструктив здания», – сказал главврач зональной ЦРБ Виктор Басов.

В целом в Зональном районе взят курс на оздоровление здравоохранения. После капитального ремонта недавно открыли детскую поликлинику. В ней заменили коммуникации, установили стеклопакеты, поставили новую мебель и медицинское оборудование.

Также на 16 млн рублей власти планируют отремонтировать терапевтическое отделение больницы.