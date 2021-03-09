Главное в Сибири за неделю: что просили регионы у правительства, на кого обиделся глава Тувы и почему отложили суд над Быковым

На прошлой неделе сразу несколько сибирских регионов принимали главу российского правительства и делегацию министров. Михаил Мишустин посетил два Алтая, Туву, Новосибирскую область и Кузбасс. Премьер пообещал помочь с реализацией некоторых крупных объектов, но не обошлось и без критики. Об этих и других событиях в Сибири в обзоре «Политсибру».

Алтайский край

Край стал первой остановкой в поездке премьер-министра Мишустина по сибирским регионам. Вся программа визита была сосредоточена в Барнауле. Глава правительства посетил школу № 53, встретился с родителями, учениками, потом поговорил с участниками программы «Земский учитель». Позже он поехал на Алтайский завод прецизионных изделий, где прошло заседание с промышленниками. Завершала визит встреча с губернатором. Виктор Томенко попросил правительство помочь с некоторыми важными вопросами. В частности, речь шла о средствах на расширение Чуйского тракта, строительство нового корпуса онкодиспансера. Подробнее о приезде Мишустина здесь.

Республика Алтай

В Республике Алтай российский премьер посетил лицей, строящийся агропромышленный парк «Амза» и производственный комплекс компании «Нарине». Он провел заседание, где обсудили туристический потенциал двух Алтаев, а также официальную встречу с главой республики Олегом Хорохординым. Разговор коснулся и развития инфраструктуры Телецкого озера, Мишустин раскритиковал губернатора за нарушение сроков строительства очистных сооружений на водоеме. Тот заверил, что в этом году все работы будут завершены.

Также в регионе выбрали нового главу Госсобрания. Им стал 39-летний Артур Кохоев. Его кандидатура была единственной, за него проголосовали 33 депутата, четыре голоса были против. До этого Кохоев возглавлял парламентский комитет по экономической, финансовой и налоговой политике. Прежний глава Госсобрания Владимир Тюлентин скоропостижно умер 13 декабря 2020 года.

Новосибирская область

В Новосибирске Михаилу Мишустину презентовали проект строительства новой ледовой арены. Губернатор Андрей Травников обратился с просьбой, рассмотреть этот вопрос на уровне правительства. Новый объект нужен к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Премьер пообещал найти возможность финансировать строительство.

Мишустин также посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он познакомился с работой вирусологов и даже принял участие в запуске линии розлива антиковидной вакцины «Эпиваккорона» в форме шприц-доз.

Кемеровская область

Результатом поездки Мишустина в Кузбасс стало утверждение программы социально-экономического развития региона на ближайшую пятилетку. Основной целью экономической части принятой комплексной стала диверсификация региональной экономики. Объем финансирования комплексной программы на пять лет составит 55 млрд рублей.

Республика Тыва

В рамках поездки в Туву премьер и министры осмотрели терапевтический корпус республиканской больницы № 1, в том числе и кабинет компьютерной томографии.

Главврач больницы Вячеслав Ховалыг отметил, что медучреждению необходим новый ангиограф и попросил премьера рассмотреть вопрос о выделении средств на его приобретение. В регион всего один такой аппарат и он очень сильно изношен. Мишустин пообещал найти средства на модернизацию технического оснащения больницы и подчеркнул, что современным и качественным должно быть все оборудование.

И еще одна, непремьерская новость. Глава Тувы Шолбан Кара-оол резко высказался в адрес авторов заметки про криминал и пьянство в республике. Материал вышел на Znak.com под названием «Просто будь осторожнее и по вечерам не гуляй!», в котором рассказывается о жизни в регионе. В статье говорится, что столица Кызыл якобы возглавляет рейтинг самых опасных городов России, а в республике процветает рэкет. Губернатор категорически не согласен с авторами и сказал, что «писаками займутся юристы».

Иркутская область

В рамках расследования уголовных дел об издевательствах заключенных в отношении друг друга были задержаны начальник исправительной колонии № 6 и начальник оперативного отдела следственного изолятора № 1. В делах фигурируют двое пострадавших.

Республика Хакасия

Дело директора дилерских центров Тoyota и Lexus в Красноярском крае и Хакасии Александра Кангуна будет направлено в суд. Его обвиняют в злоупотреблении полномочий. Он заключал с клиентами договоры, брал деньги, но заветные автомобили покупатели так и не получили. В результате пострадали 187 человек, общая сумма причиненного ущерба превысила 414 млн рублей.

Омская область

Следователи начали проверку после сообщений о ребенке, который буквально вынужден ползти в школу по сугробам. Историю и фото, на котором видно, как он преодолевает огромные сугробы, в соцсетях разместила мать – жительница села Красная горка под Омском. По ее словам, весь путь занимает 3,5 км, можно идти по трассе, но так расстояние еще больше. Власти бездействуют. В СК планируют проверить работу чиновников и разобраться в ситуации.

Томская область

В 2020 году томские археологи выявили девять новых объектов археологического наследия. В районе поселка Моряковский Затон обнаружено место выжига древесного угля, здесь ученые нашли железные предметы, посуду. На территории Томска также впервые нашли памятник археологии, относящийся к самусьской культуре эпохи развитой бронзы (II тыс. до н. э.). Здесь были найдены каменные изделия, фрагменты керамической посуды и другое. Подробнее о находках здесь.

Красноярский край

Свердловский районный суд начал рассматривать дело известного в регионе бизнесмена Анатолия Быкова. Однако заседание было перенесено на 17 марта. Пока идут предварительные слушания и рассмотрение ходатайств, в том числе и просьба привлечении суда присяжных. Напомним, Быкова обвиняют в организации двойного убийства 1994 года. Также в отношении бизнесмена ведется еще несколько расследований по тяжким преступлениям.