Женщина или посудомойка. Алтайские политики рассказали, какой видят идеальную спутницу жизни

Должна ли женщина сидеть дома и заниматься воспитанием детей, можно ли ей зарабатывать больше мужчины и строить карьеру, и какая она сегодня – идеальная женщина. Об этом накануне всемирного женского дня «Политсибру» спросил у алтайских депутатов и политиков.

«Карьеризм – показатель проблем»

Владислав Вакаев, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС):

«Сегодня женщины активно участвуют в деловой общественной жизни и это нормально. Да, они столетиями находились в угнетенном положении, но нужно выравнивать права и давать им возможность трудиться и получать достоянную зарплату. Тем более что характер труда сейчас дает преимущества женщинам: в работе требуется усидчивость, исполнительность, въедливость и скрупулезность. Но к карьеристкам я отношусь очень настороженно. Это показатель проблем в семье, а то и вовсе ее отсутствие. Нужен баланс. Идеальная женщина найдет его между разными ролями. Она будет хорошей женой, хранительницей очага и профессионалом своего дела. И не позабудет о собственном интеллектуальном и физическом развитии. Женщина должна быть единомышленником, с которым ты на одной волне. Это трудно, поэтому настоящая женщина сегодня – это героизм. У меня такая супруга, мне очень повезло».

«Мне нужно, чтобы дети были накормлены и напоены»

Алексей Найден, депутат АКЗС:

«Для меня было важно, чтобы женщина была хорошей хозяйкой. Ее карьера и достаток меня не интересуют. Дома должен быть уют и порядок, а дети всегда под присмотром, накормлены и напоены. У меня мама успевала на всех фронтах: и работать, и кушать приготовить, и дом в чистоте держать. Но сейчас время другое: детям приходится уделять больше внимания, если живешь в городе, их нужно отвезти в школу, на секции, забрать обратно».

«Домохозяйка – устаревший термин»

Сергей Струченко, депутат барнаульской городской Думы (БГД):

«Женщина-домохозяйка уже не так востребована. Это устаревший термин. Когда маленькие дети, то да, понятно. Но они растут и женщина продолжает развиваться. Сегодня дамы все больше стремятся делать карьеру и иметь высокие доходы. Есть хорошие примеры женщин-карьеристок в политике. И это нормально. Что же касается нашей семьи, то мне важно, чтобы жена помогала мне. Не только делом, но и советом. Мы с супругой друг к другу прислушиваемся. А в бытовом смысле у нас есть разделение обязанностей. Всем, что на улице – огород, снег – занимаюсь я. А внутри дома – жена. И иногда помогаю ей на кухне. Мясо, овощи на огне, шашлык, сало всегда на мне. По выходным иногда балую детей блинами».

«Не допущу, чтобы женщина зарабатывала больше меня»

Максим Крайн, глава алтайской ЛДПР:

«Мне не важно, будет ли дома еда и порядок. Для меня главное – женская энергия. Чтобы моя женщина меня поддерживала. Она должна понимать, кто ее супруг и что ей предстоит пережить. В том числе и гадкие комментарии оппонентов. А карьера и ее заработок меня не волнует. Она вообще может быть безработной. Но все же я не допущу, чтобы женщина зарабатывала больше меня. С далеких времен заложено, что мужчина – добытчик, а женщина – тыл и опора. Нужно вместе идти к лучшему, поэтому моя жена работает со мной. А домашнюю нагрузку мы пытаемся с себя снять. Сейчас век технологий – вместо тряпок со швабрами есть моющий пылесос. Главное, чтобы, когда я приходил домой, меня встречала ее сияющая улыбка».

«Мужчина может и сам помыть посуду»

Алексей Меркулов, депутат БГД:

«Мы живем в современном мире. Женщины тоже хотят работать и строить свою карьеру. Нельзя лишать их этого права. В идеале, конечно, мужчина должен зарабатывать больше. Но зависит от отношений. Если это обговорено, то какая разница, кто больше получает, а кто меньше? Знаю много примеров, где это никому не мешает. Мы уже давно отошли от деления дел на мужские и женские. Я сам занимаюсь тяжелым спортом, где много девушек тягают штанги. Если человеку нравится, то какая разница? Но если женщина выбрала семейную жизнь, в ее обязанности входит порядок в доме. Хотя мужчина может и сам помыть посуду, это нормально. Обо всем нужно договариваться».

«Женщины – наши батарейки»

Вячеслав Перерядов, депутат БГД:

«У женщины обязательно должно быть свое дело, в котором она бы себя проявляла. Я не совсем поддерживаю, чтобы девушка была карьеристкой и зарабатывала больше мужчины. Да и дело не в количестве денег. Женщинам нужно работать не для того, чтобы прокормить семью, а быть сбалансированной личностью. Девушка должна быть хрупкой, нежной, где-то слабой, чтобы мы могли проявить себя. А мы, мужской пол, должны ограждать девушек от мужских дел. Женщины – основа всех основ, наши батарейки. Они дарят жизнь».

«Хлопоты по дому – дело женское»

Денис Голобородько, депутат АКЗС:

«Если выбирать между хорошей хозяйкой и человеком, который меня поддержит – выберу второе. Женщина должна помогать мне развиваться в моей профессии. И личностное развитие ее самой для меня много значит. Это ведь и мне помогает расти. Главное, чтобы все было в меру и не шло во вред семье. Моя жена, несмотря на маленького ребенка, уже давно работает. И ей удается выполнять все роли: и матери, и хозяйки, и жены. К сожалению, помочь супруге в домашних делах я не могу – не хватает времени. Да и к тому же придерживаюсь традиционных взглядов. Считаю, что хлопоты по дому – дело женское. Я, конечно, могу помыть пол. Тем более долгое время жил один и отношусь к этому совершенно спокойно. Но сейчас другие приоритеты. И все же самостоятельность жены не должна противоречить моей самодостаточности. Что-то сломалось в доме – пусть попросит починить меня. Даже если и сама умеет».

«Женщина должна быть мне лучшим другом»

Александр Николайчик, депутат АКЗС:

«Моя женщина должна быть мне лучшим другом. У нас с женой секретов друг от друга нет. А как может быть по-другому? Если есть тайны, то рано или поздно все всплывет наружу. Что касается семейных обязанностей, то распределение, чем занимается мужчина, а чем женщина в моем понимании должно быть. Но без перекосов. Всегда нужно помогать друг другу. Если мужчина пришел домой и видит грязную посуду, то почему бы не помыть самому? И не только 8 марта. А женщина спокойно может помочь мужчине в строительстве. Конечно, она не будет на крышу доски поднимать, но что-то подать, принести – это нормально».

«Мне с пылу с жару не нужно»

Анатолий Вытоптов, депутат АКЗС:

«Я не отношусь к тем, кто хочет, чтобы жена была хозяйкой или занималась только работой. Мне нравится, когда всего в меру. Но работать женщине нужно. Каждое утро вставать, причесываться, краситься. Она должна же не только радовать мужа или ходить в одной ночной рубашке, но и выходить в свет – на работу. Я не говорю, что все должно быть на высшем уровне. В еде, к примеру, я не привереда. Мне с пылу с жару не нужно. Супы и борщи я люблю только на второй день. Ну а если жена будет получать больше – почему бы и нет. У нас в этом вопросе завышенная самооценка: мол, если ты мужчина, то значит должен быть добытчиком. Но времена меняются. Женщины, которые зарабатывают больше – сплошь и рядом. Главное – не забывать про семью и дом. Мне после работы нужно выговориться, поделиться энергией. Не зря же говорят, что лучший собеседник – друг».

«Вы делаете нас мужчинами»

Василий Железовский, депутат АКЗС:

«Я был трижды женат. Какой для меня идеальный союз? Это когда вы помогаете друг другу реализовывать мечты. Самые разные. Насколько мужчина может раскрыть свой потенциал, во многом зависит от того, какая рядом с ним женщина. Вы, женщины, делаете нас мужчинами. Мы ради вас и живем. Вы должны помогать и поддерживать нас. Но есть дела мужские, а есть женские. Природа бы не создала мужчин и женщин, если бы такого разделения не было. Есть темы, где мужчина должен быть главным, а есть, где женщина имеет право на первенство. Хотя, если говорить о роде деятельности и профессии, разделения нет, если у слабого пола это получается. Поэтому я не вижу ничего дурного в том, чтобы моя женщина зарабатывала больше меня. Я только порадуюсь за нее, да и за себя тоже».

Анастасия Чебакова