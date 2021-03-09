Еще 14 жителей Алтайского края с коронавирусом умерли за последние сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае скончалось 14 человек с коронавирусом, в том числе 11 – именно от COVID-19. За последние 24 часа в регионе заболело 122 человека, а 96 пациентов справилось с болезнью. Об этом сообщает оперштаб.

Губернатор смягчил коронавирусные запреты и продлил самоизоляцию для пенсионеров в Алтайском крае Новости 05.03.2021 18:28

Всего с начала пандемии в крае умерло уже 2,3 тысячи ковидных больных, в том числе почти 1,6 тысяч – именно от коронавируса. Общее число заболевших – более 44,6 тысяч человек, а выздоровевших – почти 40 тысяч человек.

На 9 марта в инфекционных госпиталях лечатся 1,3 тысячи больных коронавирусом и 521 пациент с пневмонией.

Тяжело переносят вирус 340 зараженных, 106 больных подключены к аппаратам ИВЛ. Всего минздравом в регионе развернуто 2,3 тысячи коек, из них 496 остаются резервными.

На дому лечатся 40 бессимптомных больных и 563 пациента с пневмонией.

Всего в крае на коронавирус обследовано 1,2 млн человек.

В регионе продолжается и вакцинация населения. Первую дозу вакцины получили 37,8 тысяч человек. Полностью привились уже 27,1 тысяча жителей края.