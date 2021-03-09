Два новых молодых заместителя появились в барнаульской администрации

Новым заместителем главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям назначен Андрей Федоров, пост заместителя по городскому хозяйству занял Сергей Пашковский. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Еще один глава района в Алтайском крае уходит в отставку. На этот раз Третьяковского Новости 09.03.2021 10:57

Новые кадровые решения приняли во вторник, 9 марта.

Поста зама по градостроительству освободился после отставки в январе 2021 года Максима Полежаева.

Андрею Федорову 33 года. Он работает в органах местного самоуправления с 2009 года. Начав с должности ведущего специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района Барнаула, Федотов дошел до замглавы барнаульской администрации по городскому хозяйству. Эту должность теперь и занял Сергей Пашковский.

Пашковскому тоже 33 года. За девять лет работы в администрации Железнодорожного района Барнаула он «поднялся» от специалиста управления коммунального хозяйства первой категории до первого заместителя главы администрации района.